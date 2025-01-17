Испания страдает от засухи: туристов призывают экономить воду
Несмотря на осенние дожди, в некоторых регионах Испании ситуация с засухами не улучшилась и в зимние месяцы. В частности, любимые туристические направления, такие как Коста-дель-Соль, Малага и Аликанте, столкнулись с серьезными проблемами из-за низких запасов воды.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Несмотря на то, что на севере страны уровень воды в водоемах постепенно восстанавливается, южные регионы остаются в критическом состоянии. Согласно последнему отчету Ассоциации общественной санитарии и водоснабжения (AEOPAS), на Коста-дель-Соль продолжают действовать чрезвычайные меры экономии воды.
Особенно сложная ситуация сложилась в 16 муниципалитетах на юге страны, включая внутренние районы Андалусии, Альмерии и Аликанте (Марина-Баха). Уровни воды в крупных бассейнах рек, таких как Гвадалквививир, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате и Каталония, остаются значительно ниже среднеисторических показателей.
В Малаге уровень водохранилищ достигает лишь 28% – это немного больше, чем прошлогодний показатель в 16%, но значительно меньше, чем 48% десятилетней давности. В целом по Андалусии водные резервы составляют 34%, что на 15% больше, чем в прошлом году, но все еще на 11% меньше, чем десять лет назад. В Альмерии ситуация еще хуже: уровень водохранилищ составляет критические 9,38%, что повторяет прошлогодние показатели.
Эксперты отмечают необходимость срочных действий для диверсификации водоснабжения и внедрения устойчивых методов управления водными ресурсами. В частности, представитель AEOPAS Карлос Вега отметил, что ситуация на юге страны остается угрожающей, и нужны безотлагательные меры для ее улучшения.
Туристов, которые планируют отдых в пострадавших регионах, призывают учитывать водные ограничения и поддерживать местные меры экономии.
Наводнения в Испании
После масштабных наводнений, произошедших в начале ноября 2024 года в Валенсии, тысячи людей вышли на протест против бездействия региональных властей. Протестующие заполнили центр города, требуя отставки главы регионального правительства Карлоса Масона, обвиняя его в задержке предупреждений об угрозе стихийного бедствия.
Жители пострадавших районов заявляют, что сигнал тревоги поступил слишком поздно, когда многие населенные пункты уже были затоплены. Сам Мейсон оправдывает свои действия, утверждая, что реагировал в соответствии с данными официальных органов мониторинга. Наводнения унесли жизни более 220 человек, что стало одной из самых масштабных трагедий в Европе за последние десятилетия.
Между тем возмущение населения распространилось на всю страну. В одном из затопленных районов разъяренная толпа забросала грязью членов королевской семьи во время их официального визита. Местные жители были недовольны тем, что представители власти прибыли только через шесть дней после катастрофы, а также жаловались на задержку помощи для пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.