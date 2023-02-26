UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів

Фото: міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес (flickr.com/psoe)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні. Водночас триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю La Vanguardia.

"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", - заявила вона.

При цьому вона додала, що розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", - заявила Роблес.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяВійськова допомогаВійна Росії проти України