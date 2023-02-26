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Испания начала ремонт Leopard для Украины и подготовку экипажей

Фото: министр обороны Испании Маргарит Роблес (flickr.com/psoe)
Автор: Валерия Полищук

Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени будут переданы Украине. В то же время идет подготовка их экипажей.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарит Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью La Vanguardia.

"Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Скоро капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами", - заявила она.

При этом она добавила, что началась подготовка экипажей танков.

"В то же время мы уже начали подготовку экипажей этих Leopard и команд, которые будут заниматься их обслуживанием", - заявила Роблес.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Украина получит от Мадрида до 10 танков Leopard.

Кроме того, испанские инструкторы обучат 55 украинских военных управлять немецким танком Leopard 2A4.

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