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Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів

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Неділя 26 лютого 2023 20:53
Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів Фото: міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес (flickr.com/psoe)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні. Водночас триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю La Vanguardia.

"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", - заявила вона.

При цьому вона додала, що розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", - заявила Роблес.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

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