Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів

Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні. Водночас триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю La Vanguardia .

"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", - заявила вона.

При цьому вона додала, що розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", - заявила Роблес.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

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