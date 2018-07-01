Испания - Россия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Испании и России встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "красной фурии".

1 июля 17:00

Москва, стадион "Лужники"

Противостояния испанской и российской сборных состоится 1 июля, стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Также встречу покажет "Россия 1" и "Беларусь 5".