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Испания - Россия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    01.07.2018 - 11:10
Фото: Испания - Россия (twitter.com/SEFutbol)
Фото: Испания - Россия (twitter.com/SEFutbol)

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Испании и России встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "красной фурии".

1 июля 17:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Противостояния испанской и российской сборных состоится 1 июля, стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Также встречу покажет "Россия 1" и "Беларусь 5".

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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Испании, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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