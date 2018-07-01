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Іспанія - Росія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 11:10
Фото: Іспанія - Росія (twitter.com/SEFutbol)
Фото: Іспанія - Росія (twitter.com/SEFutbol)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Іспанії та Росії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "червоної фурії".

1 липня 17:00
Москва, стадіон "Лужники"

 

Протистояння іспанської та російської збірних відбудеться 1 липня, стартовий свисток - о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Також зустріч покаже "Росія 1" і "Білорусь 5".

ЧС 2018: турнірна таблиця на 1 липня Збірна Уругваю вибиває Португалію в 1/8 фіналу ЧС-2018
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Испании, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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