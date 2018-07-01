Іспанія - Росія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Іспанії та Росії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "червоної фурії".

1 липня 17:00

Москва, стадіон "Лужники"

Протистояння іспанської та російської збірних відбудеться 1 липня, стартовий свисток - о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Також зустріч покаже "Росія 1" і "Білорусь 5".