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Франция обыграла Аргентину и первой вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 19:37

Мбаппе сделал дубль, Гризманн реализовал пенальти

Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. 

В первом тайме команды обменялись голами: у "трёхцветных" пенальти реализовал Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. В начале второй половины игры Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили трижды: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. В компенсированное арбитром время Серхио Агуэро забил третий мяч «альбиселесте», но уйти от поражения команде Хорхе Сампаоли не удалось.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай — Португалия. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 по киевскому времени 

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Теги публикации: Франция, ЧМ-2018, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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