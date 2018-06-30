Франция обыграла Аргентину и первой вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Мбаппе сделал дубль, Гризманн реализовал пенальти

Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

В первом тайме команды обменялись голами: у "трёхцветных" пенальти реализовал Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. В начале второй половины игры Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили трижды: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. В компенсированное арбитром время Серхио Агуэро забил третий мяч «альбиселесте», но уйти от поражения команде Хорхе Сампаоли не удалось.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай — Португалия. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 по киевскому времени