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Испания - Россия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    01.07.2018 - 13:04

Специалисты считают "красную фурию" фаворитом матча

Сборные Испании и России встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "красной фурии".

1 июля 17:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Испании с коэффициентом 1,61, а на хозяев турнира - 6,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,9.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф "красной фурии" можно поставить с коэффициентом 1,62, а на победу России - 5,8.

Напомним, сборная Франции одержала победу над командой Аргентины и первой вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

Испания - Россия: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 1 июля
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, сборная Испании, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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