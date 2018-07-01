Испания - Россия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "красную фурию" фаворитом матча

Сборные Испании и России встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "красной фурии".

1 июля 17:00

Москва, стадион "Лужники"

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Испании с коэффициентом 1,61, а на хозяев турнира - 6,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,9.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф "красной фурии" можно поставить с коэффициентом 1,62, а на победу России - 5,8.

Напомним, сборная Франции одержала победу над командой Аргентины и первой вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.