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Іспанія - Росія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 13:04

Фахівці вважають "червону фурію" фаворитом матчу

Збірні Іспанії та Росії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "червоної фурії".

1 липня 17:00
Москва, стадіон "Лужники"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Іспанії з коефіцієнтом 1,61, а на господарів турніру - 6,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,9.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "червоної фурії" можна поставити з коефіцієнтом 1,62, а на перемогу Росії - 5,8.

Нагадаємо, збірна Франції здобула перемогу над командою Аргентини і першою вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018.

Іспанія - Росія: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 1 липня
Теги публікації: прогноз, ЧМ-2018, сборная Испании, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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