Іспанія - Росія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "червону фурію" фаворитом матчу

Збірні Іспанії та Росії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "червоної фурії".

1 липня 17:00

Москва, стадіон "Лужники"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Іспанії з коефіцієнтом 1,61, а на господарів турніру - 6,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,9.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "червоної фурії" можна поставити з коефіцієнтом 1,62, а на перемогу Росії - 5,8.

Нагадаємо, збірна Франції здобула перемогу над командою Аргентини і першою вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018.