Данілов заявив, що пілоту з операції "Синиця" пропонували лишитися в Україні: Був би захищений
Україна пропонувала лишитися в нашій країні російському пілоту Максиму Кузьмінову, який минулого року в рамках спецоперації Головного управління розвідки "Синиця" перегнав з РФ військовий гелікоптер Мі-8, і який вчора був виявлений мертвим в Іспанії.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "УП".
Чиновник зазначив, що людям, які мають відношення "до тих чи інших подій" слід зберігати пильність, і вони "мали б дбати про ситуацію".
"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав Данілов.
Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.
Смерть пілота Кузьмінова в Іспанії
Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.
Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому - 33 роки.
Пізніше представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна підтвердив, що російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії.
Операція ГУР "Синиця"
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.
Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.
Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.
Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.
Детальніше про операцію "Синиця" та що відомо про смерть Максима Кузьмінова - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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