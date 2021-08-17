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Испания примет участие в саммите Крымской платформы

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Киев, Вторник 17 августа 2021 14:52
Испания примет участие в саммите Крымской платформы Фото: министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно (twitter.com/ialaism)
Автор: Мария Кучерявец

Испания примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Страну будет представлять новоназначенный министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Министры также договорились начать подготовку к первым в истории украинско-испанских отношений - визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

В частности, стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

В свою очередь глава МИД Испании принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.

Напомним, спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду на саммите Крымской платформы.

Кроме этого, премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню Независимости Украины.

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Крымская платформа Испания Киев МИД Украины
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