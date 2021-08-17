Испания примет участие в саммите Крымской платформы

Испания примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Страну будет представлять новоназначенный министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Министры также договорились начать подготовку к первым в истории украинско-испанских отношений - визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

В частности, стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

В свою очередь глава МИД Испании принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.