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Іспанія візьме участь у саміті Кримської платформи

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 14:52
Іспанія візьме участь у саміті Кримської платформи Фото: міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено (twitter.com/ialaism)
Автор: Марія Кучерявець

Іспанія візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. Країну представлятиме новопризначений міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Глава іспанської дипломатії підтвердив свою участь у саміті під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до перших в історії українсько-іспанських відносин - візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Зокрема, сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

Своєю чергою глава МЗС Іспанії прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.

Нагадаємо, спікер Сенату Джордж Ф’юрі представлятиме Канаду на саміті Кримської платформи.

Крім цього, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і міністр оборони Пітер Хультквіст приїдуть до Києва до Дня Незалежності України.

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Кримська платформа Іспанія Київ МЗС
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