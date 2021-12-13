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Испания предостерегла ЕС от шагов, которые могут привести к эскалации со стороны России

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз воздержаться от любых шагов, которые могут привести к обострению ситуации вокруг Украины. И призвал снизить вероятные риски нападения России на Украину насколько это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleprensa.

"ЕС не должен делать то, что способствует эскалации, необходимо, насколько это возможно, ослабить напряженность", - заявил он.

Глава испанского МИД также отметил, что во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится сегодня в Брюсселе, дипломаты должны "перетасовать все гипотезы", чтобы в случае чего отреагировать на возможное вторжение РФ.

Министр добавил, что приоритетной задачей остается снижение напряженности.

Напомним, сегодня, 13 декабря главы МИД Евросоюза проведут встречу в Брюсселе. Во время которой, в частности, обсудят наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной.

Отметим, сегодня в министерстве иностранных дел РФ ответили, собирается ли Россия нападать на Украину.

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