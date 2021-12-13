Собирается ли РФ нападать на Украину: в российском МИДе дали ответ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину "нет и быть не может". И добавил, что США якобы "странным образом" зациклились на теме.

"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза российского вторжения на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.

По его словам, по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского якобы не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.