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ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 13 декабря 2021 11:54
ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины Фото: ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 декабря министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу в Брюсселе. Во время которой, в частности, обсудят наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Совета министров ЕС.

"В рамках текущих дел Совет будет проинформирован о наращивании российской военной мощи и передвижении войск и техники на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Вместе с тем министры планируют обсудить ситуацию в Беларуси.

Кроме того, главы МИД Евросоюза проведут всестороннее обсуждение отношений между ЕС и Африкой, а также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией.

При обсуждении также будет затронута тема Афганистана.

Заседание будет проведено под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

    Напомним, сегодня в министерстве иностранных дел РФ ответили, собирается ли РФ нападать на Украину.

    Добавим, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.

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