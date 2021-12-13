ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины
Сегодня, 13 декабря министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу в Брюсселе. Во время которой, в частности, обсудят наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Совета министров ЕС.
"В рамках текущих дел Совет будет проинформирован о наращивании российской военной мощи и передвижении войск и техники на границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Вместе с тем министры планируют обсудить ситуацию в Беларуси.
Кроме того, главы МИД Евросоюза проведут всестороннее обсуждение отношений между ЕС и Африкой, а также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией.
При обсуждении также будет затронута тема Афганистана.
Заседание будет проведено под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Напомним, сегодня в министерстве иностранных дел РФ ответили, собирается ли РФ нападать на Украину.
Добавим, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.