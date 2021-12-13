Іспанія застерегла ЄС від кроків, які можуть призвести до ескалації з боку Росії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Євросоюз утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до загострення ситуації навколо України. Та закликав знизити ймовірні ризики нападу Росії на Україну наскільки це можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleprensa.

Глава іспанського МЗС також наголосив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться сьогодні в Брюсселі, дипломати мають "перетасувати всі гіпотези", аби в разі чого відреагувати на можливе вторгнення РФ.

"ЄС не повинен робити те, що сприяє ескалації, необхідно, наскільки це можливо, послабити напруженість", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня глави МЗС Євросоюзу проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Зазначимо, сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.