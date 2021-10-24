Испания пострадала от сильного наводнения: затоплены автомобили и здания

Испанский регион Аликанте пострадал от внезапного наводнения. Дожди затопили дороги и здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Большое количество осадков привело к эвакуации школы в Вега-Баха-дель-Сегура. Из-за наводнения улиц и дорог пострадали автомобили, затоплены здания.
О жертвах среди населения не сообщается.
Пользователи в соцсетях размещают фото и видео, на которых видно затопленные улицы и плавающие машины.
Также появилось видео, как на рынке Бенехезар в Аликанте ливень затапливает торговые ряды с продуктами, по улицам плавают ящики и другие предметы.
Напомним, что у побережья Мексики усиливается тропический шторм Рик. Жителей предупредили о возможных наводнениях.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате наводнений погибли люди. Число жертв увеличивается, много людей пропали без вести.