Число жертв наводнений и оползней в Индии возросло

В Индии возросло до 41 число жертв наводнений и оползней, возникших в прибрежном штате Керала из-за ливней. Ранее сообщалось о 25 погибших .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News .

Сколько человек числятся пропавшими без вести - неизвестно. Спасатели продолжают искать выживших среди обломков.

Из района бедствия эвакуированы тысячи людей. Для их размещения власти создали около 100 лагерей для беженцев.

Напомним, на прошлой неделе на индийский штат Керала обрушились проливные дожди. Они продолжались несколько дней. В результате разгула стихии из берегов стали выходить реки и возникать оползни, разрушившие сотни домов.

Как отмечают метеорологи, увеличение количества осадков связано с изменением климата и потеплением океанов.