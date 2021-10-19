ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Число жертв наводнений и оползней в Индии возросло

Новина українською →
Нью-Дели, Вторник 19 октября 2021 17:41
Число жертв наводнений и оползней в Индии возросло Фото: в Индии возросло число жертв наводнений и оползней (twitter.com/gdhint)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Индии возросло до 41 число жертв наводнений и оползней, возникших в прибрежном штате Керала из-за ливней. Ранее сообщалось о 25 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Сколько человек числятся пропавшими без вести - неизвестно. Спасатели продолжают искать выживших среди обломков.

Из района бедствия эвакуированы тысячи людей. Для их размещения власти создали около 100 лагерей для беженцев.

Напомним, на прошлой неделе на индийский штат Керала обрушились проливные дожди. Они продолжались несколько дней. В результате разгула стихии из берегов стали выходить реки и возникать оползни, разрушившие сотни домов.

Как отмечают метеорологи, увеличение количества осадков связано с изменением климата и потеплением океанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия
NEWS
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине