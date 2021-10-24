Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі

Іспанський Регіон Аліканте постраждав від раптового повіню. Дощі затопили дороги та будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Велика кількість опадів призвела до евакуації школи в Вега-Баха-дель-Сегура. Через повінь вулиць і доріг постраждали автомобілі, затоплені будівлі.
Про жертви серед населення не повідомляється.
Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці і плаваючі машини.
Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, по вулицях плавають ящики та інші предмети.
Нагадаємо, що біля узбережжя Мексики посилюється тропічний шторм Рік. Жителів попередили про можливі повені.
Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті повеней загинули люди. Число жертв збільшується, багато людей пропали безвісти.