Испания пострадала от сильного наводнения: затоплены автомобили и здания

Большое количество осадков привело к эвакуации школы в Вега-Баха-дель-Сегура. Из-за наводнения улиц и дорог пострадали автомобили, затоплены здания.

О жертвах среди населения не сообщается.

Пользователи в соцсетях размещают фото и видео, на которых видно затопленные улицы и плавающие машины.

Также появилось видео, как на рынке Бенехезар в Аликанте ливень затапливает торговые ряды с продуктами, по улицам плавают ящики и другие предметы.

Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



