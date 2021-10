Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі

Велика кількість опадів призвела до евакуації школи в Вега-Баха-дель-Сегура. Через повінь вулиць і доріг постраждали автомобілі, затоплені будівлі.

Про жертви серед населення не повідомляється.

Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці і плаваючі машини.

Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, по вулицях плавають ящики та інші предмети.

Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



