Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі
Іспанський Регіон Аліканте постраждав від раптового повіню. Дощі затопили дороги та будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Велика кількість опадів призвела до евакуації школи в Вега-Баха-дель-Сегура. Через повінь вулиць і доріг постраждали автомобілі, затоплені будівлі.
Про жертви серед населення не повідомляється.
Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці і плаваючі машини.
Massive flooding occurs after heavy rains washed away cars and furniture in Alicante, Spain, Friday, October 22. (AP) pic.twitter.com/3DzEH8FzY5— The Voice of America (@VOANews) October 23, 2021
Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, по вулицях плавають ящики та інші предмети.
This afternoon World Weather News is from Spain— Kernow Weather Team (@KWTWeather) October 23, 2021
Good afternoon everyone,
Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.
Video by Alberto Fernandez,
Kind regards,
KWT Dave. pic.twitter.com/0QEYKVynOA
Нагадаємо, що біля узбережжя Мексики посилюється тропічний шторм Рік. Жителів попередили про можливі повені.
Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті повеней загинули люди. Число жертв збільшується, багато людей пропали безвісти.