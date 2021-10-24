Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі

Іспанський Регіон Аліканте постраждав від раптового повіню . Дощі затопили дороги та будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Велика кількість опадів призвела до евакуації школи в Вега-Баха-дель-Сегура. Через повінь вулиць і доріг постраждали автомобілі, затоплені будівлі.

Про жертви серед населення не повідомляється.

Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці і плаваючі машини.

Massive flooding occurs after heavy rains washed away cars and furniture in Alicante, Spain, Friday, October 22. (AP) pic.twitter.com/3DzEH8FzY5 — The Voice of America (@VOANews) October 23, 2021

Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, по вулицях плавають ящики та інші предмети.