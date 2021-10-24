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Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі

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Іспанія, Неділя 24 жовтня 2021 02:40
Іспанія постраждала від сильної повені: затоплені автомобілі та будівлі Фото: дощі в Аліканте затопили автомобілі і будівлі (twitter.com/Mark1975s)
Автор: Наталья Скороход

Іспанський Регіон Аліканте постраждав від раптового повіню. Дощі затопили дороги та будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Велика кількість опадів призвела до евакуації школи в Вега-Баха-дель-Сегура. Через повінь вулиць і доріг постраждали автомобілі, затоплені будівлі.

Про жертви серед населення не повідомляється.

Користувачі в соцмережах розміщують фото і відео, на яких видно затоплені вулиці і плаваючі машини.

Також з'явилося відео, як на ринку Бенехезар в Аліканте злива затоплює торгові ряди з продуктами, по вулицях плавають ящики та інші предмети.

Нагадаємо, що біля узбережжя Мексики посилюється тропічний шторм Рік. Жителів попередили про можливі повені.

Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті повеней загинули люди. Число жертв збільшується, багато людей пропали безвісти.

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