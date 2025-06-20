Іспанія погрожує зірвати саміт НАТО, відмовляючись збільшити витрати на оборону до 5% ВВП
Іспанія готова виступити проти планів НАТО щодо збільшення мети з військових витрат до 5% від ВВП. Це може призвести до конфлікту з президентом США Дональдом Трампом, який наполягає на посиленні європейської оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в якому повідомив, що виступає проти цієї ініціативи. У листі від 19 червня він заявив: "Іспанія не може взяти на себе зобов'язання щодо конкретної мети у відсотках від ВВП. Для нас мета в 5% не тільки нерозумна, а й контрпродуктивна".
Внутрішні розбіжності в альянсі
Наступного тижня в Гаазі відбудеться саміт НАТО, на якому країни-учасниці обговорять адаптацію альянсу до викликів, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну і погрозами скорочення участі США в європейській безпеці.
США просувають безпрецедентне зростання оборонних витрат, аргументуючи це необхідністю, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність. Багато країн, особливо ті, що межують з Росією, готові до мети в 5%, але Іспанія, Італія та Португалія висловлюють сумніви. З них тільки Іспанія прямо виступає проти.
Аргументи Санчеса
Згідно з початковою пропозицією Рютте, мета в 5% має бути досягнута до 2032 року, але деякі країни, включно з Італією та Бельгією, наполягають на перенесенні терміну до 2035 року. З усієї суми 1,5% планується спрямувати на кібербезпеку і логістичну інфраструктуру, що, на думку експертів, реалістично для більшості країн.
Однак збільшення базових оборонних витрат з 2% до 3,5% може виявитися важким для виконання. У квітні Санчес пообіцяв збільшити витрати до 2% від ВВП з поточних 1,4%, але зазначив, що не готовий йти далі. У листі він допустив максимум 2,1%.
Політичний тиск і сумніви
Санчес стикається з внутрішнім тиском: більшість його політичних союзників в уряді виступають проти збільшення військових витрат. Додатково ситуацію ускладнює корупційний скандал за участю двох його колишніх радників, що ставить під сумнів стійкість чинного кабінету до кінця його терміну в 2027 році.
"Такий рівень витрат несумісний із нашою соціальною державою та нашим світоглядом", - наголосив Санчес.
Витрати України
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону закладено в сумі 2 трлн 223 млрд грн (26,3% прогнозного ВВП).
У першому кварталі витрати на обороноздатність і безпеку України зросли до 73,5% загального обсягу держбюджету.
У червні генсек НАТО Марк Рютте порадив британцям вчити російську мову, якщо уряд Великої Британії не збільшить витрати на оборону.
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