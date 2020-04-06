Іспанія планує ввести базовий дохід для громадян

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд з допомогою введення базового доходу планує підтримати своїх громадян, які перебувають на карантині

Влада Іспанії прийняла рішення найближчим часом запровадити систему базового доходу для своїх громадян, на прискорення якого вплинула пандемія коронавірусу. Про це повідомила міністр економіки Надія Кальвіно, передає Bloomberg.

Відзначається, що система базового доходу передбачає, що держава повинна виплачувати кожному громадянину певну суму грошей, незалежно від того, чи має такий громадянин роботу, соціальні пільги тощо.

З допомогою введення базового доходу уряд планує підтримати своїх громадян, які перебувають на карантині, а також надати підтримку на період кризи, який викликав коронавірус.

Нагадаємо, в Іспанії за останню добу коронавірусом заразилися 4273 людини, що є найнижчим показником з 22 березня. Загальне число інфікованих досягло 135 тис. осіб.

Крім того, уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.

За станом на 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків інфікування COVID-19 і 38 летальних випадків.