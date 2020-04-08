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Испания планирует постепенно ослаблять карантин с 26 апреля

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 17:33
Испания планирует постепенно ослаблять карантин с 26 апреля
Фото: Мария Хесус Монтеро (facebook com mjmonteroc)

Сейчас Испания вторая страна в мире по количеству случаев коронавируса

Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство планирует начать постепенное ослабление карантинных мер, введенных в стране из-за коронавируса, с 26 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По словам Монтеро, после завершения режима чрезвычайного положения правительство намерено принять прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно "вернуться к своей нормальной жизни". Ослабление будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.

"После 26 апреля начнется деэскалация - это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекции", - заявила она.

В настоящее время испанское правительство разрабатывает различные сценарии ослабления ограничений, однако Монтеро отказалась рассказывать о них, ведь окончательное решение еще не принято.

Отметим, что Испания является второй в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в стране было выявлено 146 690 случаев COVID-19, из них свыше 14,5 тыс. - летальные.

Напомним, ранее испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о намерении продлить действие чрезвычайного положения в Испании до 26 апреля. Санчес заявил, что будет просить испанский парламент рассмотреть его предложение.

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