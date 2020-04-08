Іспанія планує поступово послаблювати карантин з 26 квітня

Фото: Марія Хесус Монтеро (facebook com mjmonteroc)

Наразі Іспанія друга країна у світі за кількістю випадків коронавірусу

Міністр фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро заявила, що уряд планує почати поступове послаблення карантинних заходів, введених у країні через коронавірус, з 26 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За словами Монтеро, після завершення режиму надзвичайного стану уряд має намір вжити прогресивні заходи, щоб громадяни могли поступово "повернутися до свого нормального життя". Послаблення відбуватиметься поступово і з дотриманням рекомендацій експертів, щоб уникнути нового спалаху коронавірусу.

"Після 26 квітня почнеться деескалація - це буде відбуватися у такий спосіб, щоб жителі країни могли поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, у дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекції", - заявила вона.

Наразі іспанський уряд розробляє різні сценарії послаблення обмежень, однак Монтеро відмовилася розповідати про них, адже остаточне рішення ще не ухвалено.

Зазначимо, що Іспанія є другою у світі країною за кількістю підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 8 квітня в країні було виявлено 146 690 випадків COVID-19, з них понад 14,5 тис. - летальні.

Нагадаємо, раніше іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану в Іспанії до 26 квітня. Санчес заявив, що проситиме іспанський парламент розглянути його пропозицію.