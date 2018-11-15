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Испания планирует полностью перейти на "зеленое" электричество до 2050 года

Новости » Общество    15.11.2018 - 01:22
Испания планирует полностью перейти на "зеленое" электричество до 2050 года
Иллюстративное фото (vin.gov.ua)

Испанские планы превышают даже общие нормы ЕС

Испанское правительство обнародовало законопроект, согласно которому страна к 2050 году должна перейти на 100% к возобновляемым источникам электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

"В законопроекте, представленном в этот вторник, испанское правительство очертило свои планы до 2030 и 2050 годов. Главной его целью является переход Испании к 2030 году на 70% к возобновляемым источникам электроэнергии, а к середине века - на все 100% получать электроэнергию из природных источников: ветра, солнечной энергии и гидроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испанские планы превышают даже общие нормы ЕС. На климатическую сферу планируется выделять не менее 20% национального бюджета страны.

Напомним, Государственная аудиторская служба обнародовала данные финансового аудита выполнения бюджетных программ в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины за период с 01.01.2015 до 31.12.2017. Она выявила миллиардные нарушения в Минэкологии.

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