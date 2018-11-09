Госаудитслужба выявила миллиардные нарушения в Минэкологии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нарушения выявлены по ряду бюджетных программ

Государственная аудиторская служба обнародовала данные финансового аудита выполнения бюджетных программ в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины за период с 01.01.2015 до 31.12.2017. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госаудитслужбы.

Как отметили в Госаудитслужбе, ежегодно Минприроды выделяется около 0,7% (5 млрд грн) расходной части государственного бюджета Украины (в том числе 0,8 млрд грн непосредственно аппарата министерства).

В частности, Минприроды в 2015 году получило финансирование по программе "Осуществление мер по реализации приоритетов развития сферы охраны окружающей среды" на сумму 289 млн грн. Однако из-за фактического неутверждения паспорта бюджетной программы в 2015 году средства по указанной программе не были использованы вообще.

Также аудитом установлены ряд факторов, препятствующих надлежащему выполнению задач по бюджетной программе "Сохранение природно-заповедного фонда", куда в 2016-2017 годах направлено 435,6 млн грн.

В частности, неустановление границ территории, входящей в состав НПП "Голосеевский" общей площадью более 10 тыс. га, стало одним из факторов, приведших к использованию другими юридическими и физическими лицами с нарушением законодательства почти 34 га земельных участков на территории города Киева, которые должны быть переданы парку. Стоимость указанных 34 га расчетно составляет 441,5 млн грн.

Напомним, что в сентябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "Об основах деятельности органов государственного финансового контроля". Проектом закона предлагается предоставить Госаудитслужбе специальный статус.

Отметим, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.