Іспанія планує повністю перейти на "зелену" електрику до 2050 року

Іллюстративне фото (vin.gov.ua)

Іспанські плани перевищують навіть загальні норми ЄС

Іспанський уряд оприлюднив законопроект, відповідно до якого країна до 2050 року має перейти на 100% до відновлюваних джерел електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

"У законопроекті, представленому цього вівторка, іспанський уряд окреслив свої плани до 2030 та 2050 років. Головною його метою є перехід Іспанії до 2030 року на 70% до відновлюваних джерел електроенергії, а до середини століття - на всі 100% отримувати електроенергію з природних джерел: вітру, сонячної енергії та гідроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іспанські плани перевищують навіть загальні норми ЄС. На кліматичну сферу планується виділяти не менше 20% національного бюджету країни.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба оприлюднила дані фінансового аудиту виконання бюджетних програм у Міністерстві екології та природних ресурсів України за період з 01.01.2015 до 31.12.2017. Вона виявила мільярдні порушення в Мінекології.