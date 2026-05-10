Іспанія після хвиль смертей від спеки створює мережу кліматичних укриттів

Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія стала однією з перших країн Європи, яка створила масштабну мережу "кліматичних притулків" для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Після рекордно спекотного літа уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса оголосив про створення загальнонаціональної мережі кліматичних притулків.

Йдеться про спеціально обладнані громадські простори, де люди можуть перечекати небезпечну спеку. У таких місцях зазвичай є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку.

У Барселоні вже працює близько 400 таких пунктів. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах.

Насамперед вони розраховані на найбільш вразливі категорії населення - літніх людей, дітей, людей із хронічними захворюваннями та тих, хто не має можливості охолоджувати житло.

Іспанія активізувала програму після хвилі спеки, під час якої температура в окремих регіонах сягала 45°C.

За даними Euronews, лише у 2025 році в країні зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою. Експерти зазначають, що значна частина з них була спричинена тривалим перебуванням навіть у помірно високих температурах.

Одним із найгучніших випадків стала смерть 51-річної прибиральниці вулиць Монсе Агілар у Барселоні. Жінка знепритомніла після роботи на спеці та пізніше померла. Після цього в місті відбулися акції протесту з вимогою краще захищати працівників, які працюють просто неба.

Які ще країни у зоні ризику?

Проблема спеки дедалі більше зачіпає не лише південь Європи. Минулого року хвилі аномальних температур прокотилися Італією, Францією, Португалією, Великою Британією та навіть Фінляндією, де одну з ковзанок тимчасово перетворили на кліматичний притулок.

Дослідниця Центру цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії Ельвіра Хіменес назвала екстремальну спеку "найсмертоноснішою екологічною небезпекою" для Європи.

"Найбільше зростання смертності спостерігається в країнах Південної Європи, таких як Іспанія, Італія, Греція, Франція, Хорватія, Кіпр, Словенія, Мальта та Сербія, що підкреслює нагальну потребу в заходах з адаптації, таких як кліматичні притулки" - додала вона.

На її переконання, "кліматичні притулки" мають стати не тимчасовим рішенням, а частиною довгострокової адаптації міст до змін клімату.

Йдеться не лише про створення охолоджених просторів, а й про масштабне переосмислення міської інфраструктури - розвиток зелених зон, зміну транспортних систем і підтримку найбільш вразливих груп населення.