Испания после волн смертей от жары создает сеть климатических укрытий

11:31 10.05.2026 Вс
3 мин
Власти готовят города к новым температурным рекордам
aimg Мария Науменко
Испания после волн смертей от жары создает сеть климатических укрытий Фото: жители Испании во время аномальной жары в Севилье (Getty Images)
После рекордной жары и тысяч смертей Испания стала одной из первых стран Европы, которая создала масштабную сеть "климатических приютов" для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

После рекордно жаркого лета правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса объявило о создании общенациональной сети климатических убежищ.

Речь идет о специально оборудованных общественных пространствах, где люди могут переждать опасную жару. В таких местах обычно есть кондиционеры, питьевая вода и зоны для отдыха.

В Барселоне уже работает около 400 таких пунктов. Их обустраивают в библиотеках, музеях, спортивных комплексах и торговых центрах.

Прежде всего они рассчитаны на наиболее уязвимые категории населения - пожилых людей, детей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто не имеет возможности охлаждать жилье.

Испания активизировала программу после волны жары, во время которой температура в отдельных регионах достигала 45°C.

По данным Euronews, только в 2025 году в стране зафиксировали более 150 тысяч смертей, связанных с жарой. Эксперты отмечают, что значительная часть из них была вызвана длительным пребыванием даже в умеренно высоких температурах.

Одним из самых громких случаев стала смерть 51-летней уборщицы улиц Монсе Агилар в Барселоне. Женщина потеряла сознание после работы на жаре и позже умерла. После этого в городе прошли акции протеста с требованием лучше защищать работников, работающих под открытым небом.

Какие еще страны в зоне риска?

Проблема жары все больше затрагивает не только юг Европы. В прошлом году волны аномальных температур прокатились по Италии, Франции, Португалии, Великобритании и даже Финляндии, где один из катков временно превратили в климатическое убежище.

Исследовательница Центра цифровой трансформации и управления Открытого университета Каталонии Эльвира Хименес назвала экстремальную жару "самой смертоносной экологической опасностью" для Европы.

"Наибольший рост смертности наблюдается в странах Южной Европы, таких как Испания, Италия, Греция, Франция, Хорватия, Кипр, Словения, Мальта и Сербия, что подчеркивает насущную потребность в мерах по адаптации, таких как климатические убежища", - добавила она.

По ее убеждению, "климатические убежища" должны стать не временным решением, а частью долгосрочной адаптации городов к изменениям климата.

Речь идет не только о создании охлажденных пространств, но и о масштабном переосмыслении городской инфраструктуры - развитие зеленых зон, изменение транспортных систем и поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Напомним, в прошлом году Европа понесла многомиллиардные убытки из-за экстремальной погоды. По данным исследования, опубликованного в сентябре 2025 года, жара, засухи и наводнения только за одно лето стоили экономике ЕС не менее 43 млрд евро.

Больше всего пострадали страны Средиземноморья - в частности Испания, Греция, Италия и Португалия. Исследователи предупреждали, что из-за глобального потепления экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, а экономические потери могут вырасти до 126 млрд евро уже к 2029 году.

