Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

Мобільний шпиталь

"Українсько-іспанська зустріч відбулася у змішаному форматі - в Україну прибули благодійники Фонду "Монастиря Санта Клари", а представники оборонного відомства Іспанії підключилися в режимі відеоконференції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес і директор Фонду "Монастиря Санта Клари" сестра Люсія Карам Паділья днями відвідували базу Повітряно-космічних сил у Сарагосі, де медперсонал Держприкордонслужби навчається розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь.

Фото: зустріч представників ДПСУ та іспанської делегації (dpsu.gov.ua)

Цей шпиталь від оборонного відомства Іспанії найближчим часом прибуде в Україну і допомагатиме рятувати життя та здоров’я бійців, які на передовій відстоюють незалежність України.

Броньовані автомобілі

Іспанська сторона запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну, зокрема прикордонників, які знаходяться як у зонах активних бойових дій, так і під постійними обстрілами на кордоні з Російською Федерацією.

Крім мобільного шпиталю, українським прикордонникам передадуть медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

Інша допомога

"До речі, наші військовослужбовці проходять лікування і у Іспанії. Зокрема, і цього разу сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати в іспанські госпіталі кількох поранених героїв", - пише ДПСУ.

Серед іншого, в планах сестри Люсії - організація концерту на підтримку України та написання книги, яка має надихати молодь Євросоюзу відстоювати принципи вільного світу так самовіддано, як це роблять українці.

Допомога від Іспанії

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку.

До цього Іспанія оголосила про надання нової допомоги, яку спрямують на відновлення України. Зокрема, вона передбачає обладнання шкіл укриттями.