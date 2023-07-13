Испания передаст пограничникам мобильный госпиталь и бронированные автомобили

Мобильный госпиталь

"Украинско-испанская встреча состоялась в смешанном формате - в Украину прибыли благотворители Фонда "Монастыря Санта Клары", а представители оборонного ведомства Испании подключились в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес и директор Фонда "Монастыря Санта Клары" сестра Люсия Карам Падилья на днях посещали базу Воздушно-космических сил в Сарагосе, где медперсонал Госпогранслужбы учится разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь.

Фото: встреча представителей ГПСУ и испанской делегации (dpsu.gov.ua)

Этот госпиталь от оборонного ведомства Испании в ближайшее время прибудет в Украину и будет помогать спасать жизнь и здоровье бойцов, которые на передовой отстаивают независимость Украины.

Бронированные автомобили

Испанская сторона заверила, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности пограничников, которые находятся как в зонах активных боевых действий, так и под постоянными обстрелами на границе с Российской Федерацией.

Кроме мобильного госпиталя, украинским пограничникам передадут медицинские автомобили, в том числе бронированные, которые позволят эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

Другая помощь

"Кстати, наши военнослужащие проходят лечение и в Испании. В частности, и на этот раз сестра Люсия приехала в Украину, чтобы сопровождать в испанские госпитали нескольких раненых героев", - пишет ГПСУ.

Среди прочего, в планах сестры Люсии - организация концерта в поддержку Украины и написание книги, которая должна вдохновлять молодежь Евросоюза отстаивать принципы свободного мира так самоотверженно, как это делают украинцы.

Помощь от Испании

Недавно сообщалось, что Испания выделяет Украине новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. Мадрид обещает Украине долгосрочную поддержку.

До этого Испания объявила о предоставлении новой помощи, направленной на восстановление Украины. В частности, она предусматривает оборудование школ укрытиями.