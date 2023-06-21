ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: торкнеться шкіл і не тільки

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 16:49
Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: торкнеться шкіл і не тільки Фото: Хосе Мануель Альбарес, голова МЗС Іспанії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанія оголосила про надання нової допомоги, яку спрямують на відновлення України. Зокрема, вона передбачає обладнання шкіл укриттями.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Іспанії у Twitter.

За його словами, іспанський уряд у ході конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, зобов'язався виділити 250 мільйонів євро нашій країні.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для новонароджених", - додав міністр.

Він також наголосив, що Іспанія мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, її передадуть українцям, постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Глава МЗС розповів, що його країна готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізниці, щоб допомогти у відновленні.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, Іспанія є однією з країн-союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Вона надає нашим захисникам військову допомогу, у тому числі бронетранспортери M113, танки Leopard 2, які необхідні для активних дій на фронті.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам намагаються переконати Мадрид передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія школа Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати