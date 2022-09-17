Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии

Фото: Испания отправила самолет с военной помощью для Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Минобороны Испании официально сообщило, что "9 сентября 2022 года, самолет Воздушно-космических сил ВС Испании Т-23 вылетел с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе четыре рейса вылетели из базы в Роте (Кадис).

В общей сложности грузы, транспортировка которых была осуществлена ​​в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще двадцать автомобилей со снаряжением.

"Все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени", - отметила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес во время пражской встречи со своими европейскими коллегами.