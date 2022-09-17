UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии

Фото: Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Испания отправила в Украину пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Фото: Испания отправила самолет с военной помощью для Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Минобороны Испании официально сообщило, что "9 сентября 2022 года, самолет Воздушно-космических сил ВС Испании Т-23 вылетел с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе четыре рейса вылетели из базы в Роте (Кадис).

В общей сложности грузы, транспортировка которых была осуществлена ​​в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще двадцать автомобилей со снаряжением.

"Все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени", - отметила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес во время пражской встречи со своими европейскими коллегами.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок RCH-155. Но поставка возможна не ранее 2025 года.

Как сообщалось, Германия отказывается передать Украине танки Leopard II, поскольку якобы обучение украинских военных займет длительный период времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияУкраинаВоенная помощь