Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії

Фото: Іспанія відправила літак із військовою допомогою для України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Міноборони Іспанії офіційно повідомило, що "9 вересня 2022 року літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п'ятий рейс із зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази у Роті (Кадіс).

Загалом вантажі, транспортування яких було здійснено в ці дні, складають 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Також у відповідь на запит міністра оборони України Іспанія відправила вантажівку з медичними засобами та ще двадцять автомобілів зі спорядженням.

"Всі ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу", - зазначила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес під час празької зустрічі зі своїми європейськими колегами.