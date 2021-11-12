Испания остается открытой для украинских туристов: условия въезда

Испания решила сохранить возможность въезда для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые приняли соответствующее решение после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, увеличилось до 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. К тому же все остается, как есть", - написал министр.

Отметим, что для въезда в Испанию необходимо обязательно заполнить формуляр санитарного контроля, который находится на портале Министерства здравоохранения Испании. После заполнения документа, можно будет получить QR-код, который необходимо будет предоставить представителю авиакомпании перед посадкой, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в страну.

После 15 ноября также для въезда на территорию Испании потребуется сертификат о вакцинации.