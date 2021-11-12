Іспанія залишається відкритою для українських туристів: умови в'їзду

Іспанія вирішила зберегти можливість в'їзду для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які прийняли відповідне рішення після виключення України з "зеленого списку" ЄС, збільшився до 13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.
"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 Листопада. До того ж все залишається, як є", - написав міністр.
Відзначимо, що для в'їзду в Іспанію необхідно обов'язково заповнити формуляр санітарного контролю, який знаходиться на порталі Міністерства охорони Здоров'я Іспанії. Після заповнення документа, можна буде отримати QR-код, який необхідно буде надати представнику авіакомпанії перед посадкою, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту після прибуття в країну.
Після 15 Листопада також для в'їзду на територію Іспанії буде потрібно сертифікат про вакцинацію.
Нагадаємо, раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія, Франція, Ірландія та Словаччина.