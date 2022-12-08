Іспанія оперативно підшукала заміну Луїсу Енріке: "Фурію Роху" очолить чемпіон Європи

Королівська іспанська футбольна федерація не зволікала з призначенням спадкоємця Луїса Енріке на посаді головного тренера національної команди та в той же день призначила спадкоємця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Луїс де ла Фуенте – новий керманич збірної Іспанії. Формально його призначення ще повинна схвалити рада директорів федерації 12 грудня.

61-річний фахівець пішов на підвищення, оскільки донедавна тренував іспанську молодіжку. Також у трудовій книжці де ла Фуенте робота з олімпійською командою, збірною Іспанії U-19, "Алавесом", дублем "Атлетіка" з Більбао, скромними "Ауррерою" та "Португалетою". Торік провів 1 матч на чолі "Фурії Рохи" через пандемію у таборі національної команди – розгром Литви в спарингу (4:0).

У списку досягнень де ла Фуенте два титули чемпіона Європи. У 2015 році в Старому світі під його керівництвом тріумфувала збірна Іспанії U-19, а в 2019-му – команда U-21. На Олімпіаді-2020 зі своїми підопічними поступився Бразилії у фіналі (1:2).

Раніше Королівська іспанська футбольна федерація припинила співпрацю з Луїсом Енріке, який керував збірною понад 3 роки. Сторони вирішили попрощатися після фіаско "Фурії Рохи" в 1/8 фіналу ЧС-2022. Іспанці в серії пенальті програли збірній Марокко.