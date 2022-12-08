Испания оперативно подыскала замену Луису Энрике: "Фурию Роху" возглавит чемпион Европы
Королевская испанская футбольная федерация не медлила с назначением наследника Луиса Энрике в должности главного тренера национальной команды и в тот же день назначила наследника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Луис де ла Фуэнте – новый наставник сборной Испании. Формально его назначение еще должен одобрить совет директоров федерации 12 декабря.
61-летний специалист пошел на повышение, поскольку до этого тренировал испанскую молодежку. Также в трудовой книжке де ла Фуэнте работа с олимпийской командой, сборной Испании U-19, "Алавесом", дублем "Атлетика" из Бильбао, скромными "Ауррерой" и "Португалетой". В прошлом году провел 1 матч во главе "Фурии Рохи" из-за пандемии в лагере национальной команды – разгром Литвы в спарринге (4:0).
В списке достижений де ла Фуэнте два титула чемпиона Европы. В 2015 году в Старом свете под его руководством триумфовала сборная Испании U-19, а в 2019-м – команда U-21. На Олимпиаде-2020 со своими подопечными уступил Бразилии в финале (1:2).
Ранее Королевская испанская футбольная федерация прекратила сотрудничество с Луисом Энрике, руководившим сборной более 3 лет. Стороны решили попрощаться после фиаско "Фурии Рохи" в 1/8 финала ЧМ-2022. Испанцы в серии пенальти уступили сборной Марокко.
OFICIAL La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes
https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx
К слову, ранее Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.
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