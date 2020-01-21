Испания объявила чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

енеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он заявил, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

Ранее ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США заявили, что прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований.