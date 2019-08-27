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В ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 08:42
В ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"
Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Гутерриш заявил о стремительном таянии ледников в Гренландии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Об этом говорится на сайте ООН.

Кроме этого, он заявил, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", - сказал генсек.

Гутерриш заявил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее - это чрезвычайная климатическая ситуация", - заявил он.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш.

Напомним, ранее ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США заявили, что прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований.

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