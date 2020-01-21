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Іспанія оголосила надзвичайний стан через ситуацію з кліматом

Новини » Політика     21.01.2020 - 18:41
Іспанія оголосила надзвичайний стан через ситуацію з кліматом
Фото: негода в Іспанії (twitter.com/mlnangalama)

Уряд протягом 100 днів направить до парламенту свій законопроект про клімат

Уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан через ситуацію з кліматом, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

До затвердженої Кабінетом міністрів декларації говориться, що лівоцентристський соціалістичний уряд протягом ста днів направить у парламент своє пропоноване законодавство про клімат. Цілі уряду Іспанії збігаються з цілями Євросоюзу, включаючи скорочення чистих викидів вуглецю до нуля до 2050 року.

Коаліційний уряд Іспанії хоче, щоб до 2040 року до 95% електроенергії середземноморської країни надходило з відновлюваних джерел. План також передбачає усунення забруднення автобусами та вантажівками й нейтралізацію викидів для сільського господарства.

Деталі плану повинні бути оприлюднені, коли запропонований законопроєкт направляється на затвердження в парламент.

В останні роки понад два десятків країн і десятки місцевих і регіональних влад оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію.

Нагадаємо, в кінці серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на саміті G7 у французькому місті Біарріц, оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію". Він заявив, що 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень.

Раніше вчені з Національного управління океанографії й вивчення атмосфери США заявили, що минулий липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень.

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