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Испания назвала свое условие для поддержки сделки по Brexit

Новости » Политика    19.11.2018 - 16:02
Испания назвала свое условие для поддержки сделки по Brexit
Фото: глава МИД Испании Хосеп Боррель (wikiwand.com)

Мадрид требует внести изменения в сделку по вопросу Гибралтара

Министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель заявил, что Мадрид поддержит сделку о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), если стороны проведут отдельные переговоры по теме Гибралтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По его словам, Испания не даст согласие на дальнейший прогресс по Brexit без "некоторых изменений" в вопросе Гибралтара.

"Мы хотим четко разъяснить, что переговоры между Соединенным Королевством и Европейским союзом не распространяются на Гибралтар…Будущие переговоры по Гибралтару - отдельные переговоры", - отметил Боррел.

Отметим, испанская сторона выразила возмущение статьей 184 соглашения о Brexit, которая гласит, что будут переговоры по определению будущих отношений между ЕС и Великобританией. Согласно дипломатическим источникам, Испания не знала об этой статье до среды, когда текст выдали всем 27 участницам ЕС. В то же время первый министр Гибралтара ранее был ознакомлен с этой статьей.

В частности, Мадрид пытается добиться, чтобы положения этой статьи не распространялось на Гибралтар. Боррель призывает изменить ее и отделить вопрос Гибралтара в отдельный блок, который будут обсуждать Испания и Британия без ЕС.

Напомним, министр по делам бизнеса Великобритании Грег Кларк считает реальным продление переходного периода Brexit до 2022 года.

 

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