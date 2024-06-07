Іспанія назвала фінальну заявку на Євро-2024

Тренерський штаб збірної Іспанії склав остаточний список виконавців, які поїдуть на прийдешній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Луїс де ла Фуенте візьме на європейську першість 26 футболістів. Перед дедлайном він викреслив зі складу трьох виконавців.

Пропустять Євро-2024 оборонець "Барселони" Пау Кубарсі, а також два півзахисники – Алейш Гарсія ("Жирона") та Маркос Льоренте ("Атлетіко"). Зате поїде на чемпіонат 16-річний вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал. Також в обоймі залишився ветеран Хесус Навас із "Севільї".

На чемпіонаті Європи збірна Іспанії змагатиметься в групі B. Там її суперниками стануть збірні Італії, Хорватії та Албанії. Перший матч – проти "шахових" 16 червня.

Фінальний список збірної Іспанії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Сімон, Рая, Реміро

Захисники: Навас, Карвахаль, Ляпорт, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Грімальдо, Вівіан

Півзахисники: Родрі, Руїс, Меріно, Педрі, Субіменді, Баєна, Лопес

Нападники: Мората, Торрес, Ольмо, Оярсабаль, Н. Вільямс, Хоселу, Ямал, Перес

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом іспанська збірна – відразу за топ-3. Шанси на загальний успіх "Фурії Рохи" склали майже 10%.