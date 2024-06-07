Англія оголосила фінальний склад на Євро-2024: Саутгейт сенсаційно відсіяв трьох зірок

Тренерський штаб збірної Англії на чолі з Гаретом Саутгейтом визначився з остаточним списком футболістів на прийдешній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної.

"Три леви" везуть 26 виконавців на Євро-2024. За підсумками тренувальних зборів керманич команди відсіяв сімох футболістів.

Саутгейт прогнозовано вирішив залишити вдома воротаря Джеймса Траффорда, оборонців Джерреда Брентвейта та Джарелла Квансу, а також хавбека Кертіса Джонса. Натомість імена ще трьох зайвих стали несподіванкою. Зокрема, штаб "Трьох левів" вирішив не брати на Євро-2024 оборонця "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайра.

Головною ж сенсацією стала відмова від послуг вінгера "Манчестер Сіті" Джека Гріліша. Разом із ним поза фінальним переліком опинився атакувальний хавбек лондонського "Тоттенхема" Джеймс Меддісон. Раніше їх вважали конкурентами за місце в обоймі.

На чемпіонаті Європи збірна Англії змагатиметься в групі C. Там суперниками команди Саутгейта стануть збірні Словенії, Данії та Сербії. Перший матч – проти "білих орлів" 16 червня.

Фінальний список збірної Англії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Хендерсон, Пікфорд, Ремсдейл

Захисники: Данк, Гомес, Гуехі, Конса, Шоу, Стоунз, Тріпп'єр, Вокер

Півзахисники: Александер-Арнольд, Галлахер, Мейну, Райс, Вортон

Нападники: Беллінгем, Боуен, Езе, Фоден, Гордон, Кейн, Палмер, Сака, Тоні, Воткінс

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.