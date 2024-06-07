ua en ru
Пт, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Англія оголосила фінальний склад на Євро-2024: Саутгейт сенсаційно відсіяв трьох зірок

Лондон, П'ятниця 07 червня 2024 10:55
UA EN RU
Англія оголосила фінальний склад на Євро-2024: Саутгейт сенсаційно відсіяв трьох зірок Фото: Гарет Саутгейт здивував кадровим вибором (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної Англії на чолі з Гаретом Саутгейтом визначився з остаточним списком футболістів на прийдешній чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної.

"Три леви" везуть 26 виконавців на Євро-2024. За підсумками тренувальних зборів керманич команди відсіяв сімох футболістів.

Саутгейт прогнозовано вирішив залишити вдома воротаря Джеймса Траффорда, оборонців Джерреда Брентвейта та Джарелла Квансу, а також хавбека Кертіса Джонса. Натомість імена ще трьох зайвих стали несподіванкою. Зокрема, штаб "Трьох левів" вирішив не брати на Євро-2024 оборонця "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайра.

Головною ж сенсацією стала відмова від послуг вінгера "Манчестер Сіті" Джека Гріліша. Разом із ним поза фінальним переліком опинився атакувальний хавбек лондонського "Тоттенхема" Джеймс Меддісон. Раніше їх вважали конкурентами за місце в обоймі.

На чемпіонаті Європи збірна Англії змагатиметься в групі C. Там суперниками команди Саутгейта стануть збірні Словенії, Данії та Сербії. Перший матч – проти "білих орлів" 16 червня.

Фінальний список збірної Англії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Хендерсон, Пікфорд, Ремсдейл

Захисники: Данк, Гомес, Гуехі, Конса, Шоу, Стоунз, Тріпп'єр, Вокер

Півзахисники: Александер-Арнольд, Галлахер, Мейну, Райс, Вортон

Нападники: Беллінгем, Боуен, Езе, Фоден, Гордон, Кейн, Палмер, Сака, Тоні, Воткінс

Англія оголосила фінальний склад на Євро-2024: Саутгейт сенсаційно відсіяв трьох зірок

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

До слова, раніше суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Збірна Англії
NEWS
Олещук розповів про відбиття російської комбінованої атаки цієї ночі
Олещук розповів про відбиття російської комбінованої атаки цієї ночі
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут