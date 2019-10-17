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Іспанія направляє в Каталонію 4 групи спецназівців

Новини » Політика    17.10.2019 - 01:33
Іспанія направляє в Каталонію 4 групи спецназівців
Фото: протести в Каталонії (https://twitter.com/rterrasa)

Поліція охоронятиме державні органи, казначейства і поліцейські відділення

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що має намір найближчими днями направити в Барселону (Каталонія) чотири групи спеціальних підрозділів національної поліції на допомогу 2 тис. поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Міністерство внутрішніх справ передислоковує у найближчі кілька днів ще 200 поліцейських зі спецпідрозділів у Каталонію, щоб посилити місцеву поліцію через прогнози продовження серйозних заворушень, що почалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів", - йдеться в повідомленні.

Поліція передусім охоронятиме державні органи влади, казначейства, поліцейські відділення, а також важливі об'єкти інфраструктури зв'язку та енергопостачання.

Національна поліція також візьме відповідальність за охорону внутрішніх приміщень аеропорту El Prat, порту Барселони і кількох станцій залізничної компанії AVE, а також посилить охорону атомних електростанцій "Аско" і "Ванделлос".

Нагадаємо, у другий день протестів проти вироків лідерам Каталонії під час сутичок демонстрантів з поліцією щонайменше 74 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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