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Испания предоставит Украине пакет военной помощи более чем на 430 миллионов евро

23:03 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Испания предоставит Украине пакет военной помощи более чем на 430 миллионов евро Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
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Украина получит новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram президента Украины Владимира Зеленского после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Новая помощь от Испании

Зеленский обсудил с Санчесом ситуацию с российскими атаками и объявил о новом пакете помощи от Испании.

"На протяжении всех лет этой войны Испания нам последовательно помогает и поддерживает. И есть новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании. Спасибо! Обсудили его наполнение и наиболее актуальные потребности в защите", - говорит президент.

Удары РФ по энергетике

Также Зеленский рассказал о российских ударах по украинской энергетике, логистике, железной дороге.

"В этом году Россия повредила больше наших локомотивов, чем за все предыдущие годы этой войны. Под постоянными атаками энергосети и водоснабжения. Сложная ситуация, особенно в Киеве, и каждый шаг гуманитарной поддержки тоже очень важен", – отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Германия планирует выделить Украине дополнительные 100 миллионов евро. Средства пойдут на восстановление поврежденной российскими обстрелами водной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Германия и Великобритания ищут дополнительные средства ПВО для Украины. План для других партнеров хотят подготовить к заседанию Рамштайна 17 ноября.

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