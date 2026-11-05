Испания предоставит Украине пакет военной помощи более чем на 430 миллионов евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram президента Украины Владимира Зеленского после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Новая помощь от Испании

Зеленский обсудил с Санчесом ситуацию с российскими атаками и объявил о новом пакете помощи от Испании.



"На протяжении всех лет этой войны Испания нам последовательно помогает и поддерживает. И есть новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании. Спасибо! Обсудили его наполнение и наиболее актуальные потребности в защите", - говорит президент.

Удары РФ по энергетике

Также Зеленский рассказал о российских ударах по украинской энергетике, логистике, железной дороге.

"В этом году Россия повредила больше наших локомотивов, чем за все предыдущие годы этой войны. Под постоянными атаками энергосети и водоснабжения. Сложная ситуация, особенно в Киеве, и каждый шаг гуманитарной поддержки тоже очень важен", – отметил он.