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Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги з додатковими засобами ППО, - Зеленський

Четвер 05 жовтня 2023 13:29
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Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги з додатковими засобами ППО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський та прем’єр Іспанії Педро Санчес (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, у ході якої вони обговорили новий пакет допомоги нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", - написав президент України.

Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

У свою чергу Санчес привітав Зеленського у Гранаді.

"Ми поділяємо спільну мету забезпечення безпеки та стабільності нашого спільного європейського дому", - зазначив він.

Прем'єр також наголосив, що Україна має підтримку Іспанії на шляху до ЄС: "Ми залишатимемося єдиними, непохитними, доки не досягнемо справедливого і тривалого миру".

До того ж, як повідомляють місцеві ЗМІ, Санчес заявив про намір допомогти захистити критичну інфраструктуру України.

Прем'єр Іспанії також повторив пропозицію навчання українських військових і підтримки обладнанням для розмінування.

Візит Зеленського до Іспанії

Сьогодні президент України перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до держави після початку повномасштабної війни проти України.

Зазначимо, що в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти, у якому візьме участь Зеленський. Президент також проведе двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України.

Окрему увагу приділять Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

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