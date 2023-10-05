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Испания предоставит Украине новый пакет помощи с дополнительными средствами ПВО, - Зеленский

Четверг 05 октября 2023 13:29
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Испания предоставит Украине новый пакет помощи с дополнительными средствами ПВО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой они обсудили новый пакет помощи нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС под председательством Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - написал президент Украины.

Зеленский и Санчес обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.

Лидер Украины поблагодарил Санчеса и все испанское общество за поддержку и четкое осуждение российской агрессии.

В свою очередь Санчес поприветствовал Зеленского в Гранаде.

"Мы разделяем общую цель обеспечения безопасности и стабильности нашего общего европейского дома", - отметил он.

Премьер также подчеркнул, что у Украины есть поддержка Испании на пути к ЕС: "Мы будем оставаться едиными, непоколебимыми, пока не достигнем справедливого и длительного мира".

К тому же, как сообщают местные СМИ, Санчес заявил о намерении помочь защитить критическую инфраструктуру Украины.

Премьер Испании также повторил предложение обучения украинских военных и поддержки оборудованием для разминирования.

Визит Зеленского в Испанию

Сегодня президент Украины находится с визитом в Испании. Это его первая поездка в государство после начала полномасштабной войны против Украины.

Отметим, что в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества, в котором приметь участие Зеленский. Президент также проведет двусторонние встречи, на которых будут договариваться об усилении ПВО Украины.

Особое внимание будет уделено Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

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Владимир Зеленский Испания ПВО
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