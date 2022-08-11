Испания начала пилотный проект по экспорту зерна из Украины: в чем особенность

Испания запустила пилотный проект по экспорту зерновых из Украины по железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Испании.
Сообщается, что компания Renfe Mercancías отправила поезд с 25 контейнерами со специальными мешками для перевозки зерна. Ожидается, что он будет загружаться в польском Хелме и вернется в начале сентября.
Испанская сторона планирует вывезти по железной дороге 600 тонн украинской кукурузы. Проект призван показать целесообразность альтернативного способа доставки зерновых из Украины.
Напомним, в начале августа впервые с начала полномасштабной войны заработал морской экспорт аграрной продукции из Украины. Посредниками между Киевом и Москвой и сторонами соглашения выступили ООН и Турция.
Президент Владимир Зеленский считает, что это предотвратит мировой продовольственный кризис.
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